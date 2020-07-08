2020/07/08 | 13:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ذي قار تضبط 198 مخالفاً للحظر خلال 24 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تضبط 198 مخالفاً للحظر خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تضبط 198 مخالفاً للحظر خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).