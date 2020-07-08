الأميرة راية بنت الحسين تعقد قرانها في لندن على شاب بريطاني

2020/07/08 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أقيم عقد قران الأميرة راية بنت الحسين، حيث تم الاحتفال بزواجها بالشاب البريطاني فارس نيد دونوفان في أجواء بسيطة وهادئة، إلا أن العروس تجملت بفستان ملكي جذاب.وتم الاحتفال بعقد قران الأميرة راية بنت الحسين (33 عامًا) إلى عريسها البريطاني صاحب الأصول الأسترالية فارس نيد دونوفان (25 عامًا) الذي يعمل مراسلاً صحفياً بعد نحو عام […]

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