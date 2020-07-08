2020/07/08 | 13:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تبحث مع العراق عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وعودة العمالة المصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تبحث مع العراق عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وعودة العمالة المصرية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تبحث مع العراق عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وعودة العمالة المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).