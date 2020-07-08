نداء “خطير” من إحدى شخصيات التظاهرات إلى الكاظمي: ستعيد الدولة أم نحمي انفسنا بالسلاح؟!

2020/07/08 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه القيادي ورجل الدين المنشق عن التيار الصدري، اسعد الناصري، اليوم الاربعاء، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متسائلا فيما اذا سيعيد الدولة، أو “نضطر لحمل السلاح دفاعا عن النفس”.وقال الناصري الذي كان له ناشطا بارزا في الاحتجاجات بمحافظة ذي قار في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “إلى الكاظمي مع التحية..هل […]

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