ثعلب طائر عملاق بالحجم البشري يثير الرعب في الفلبين

2020/07/08 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت صورة لخفاش في حجم الإنسان، عثر عليه في الفلبين، معلّقَا رأسا على عقب من سقف أحد المنازل، ذعرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة مع تفشي فيروس كورونا، وربط انتشاره منذ بداية الجائحة بالخفافيش.ويظهر في الصور خفاش عملاق من نوع الثعلب الطائر ذو التاج الذهبي العملاق، وهو خفاش كبير يأكل الفاكهة ويستوطن جنوب شرقي […]

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