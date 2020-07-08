انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة هوبي الصينية

2020/07/08 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دُفن تسعة أشخاص نتيجة انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.ووقعت الانهيارات في بلدة داخه بمحافظة هوانغمي في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، وفق ما ذكره المقر المحلي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف.وهرعت فرق الإنقاذ من الدائرات للاستجابة للطوارئ والأمن العام والشرطة المسلحة والإدارة الطبية غيرها إلى الموقع وتم […]

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