2020/07/08 | 13:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت الفنانة نوال الزغبي فيديو، في حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، ظهرت فيه وهي تمارس ألعاب القوة بمساعدة مدربها الخاص، وارتدت نوال الزغبي ملابس رياضية باللون الأحمر وفي إحدى إطلالاتها أثارت نوال الزغبي جدلاً بتغير ملامحها، حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وتويتر، بصورة جديدة لها بإطلالة باللون الأزرق وملامح متغيرة تماماً لدرجة أن الجمهور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوال الزغبي تستعرض لياقتها في فيديو من حديقة منزلها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوال الزغبي تستعرض لياقتها في فيديو من حديقة منزلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).