هزة ارضية تضرب مدينة قصر شيرين الايرانية

2020/07/08 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الاربعاء مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.وافادت مؤسسة رصد الزلازل الايرانية ان الهزة الارضية وقعت في الساعة 11:40 دقيقة قبل ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.وحددت مركز الهزة الارضية على بعد 19 كيلومترا من مدينة قصرشيرين.ولم ترد […]

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