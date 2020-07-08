وفاة فنان وصحفي معروف في اربيل

2020/07/08 | 13:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي الفنان والصحفي الكوردي المعروف شيرزاد عبد الرحمن اليوم الاربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتب نجله شفان شيرزاد على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا ينعى فيه والده بكلمات حزينة.

من جهته عبر رئيس فرع اربيل لاتحاد الكتاب الكورد عبد الرحمن فرهادي في بيان عن اسفه على رحيل عبد الرحمن، قائلا ان "الاخير توفي اليوم بسبب مرض عضال لم يمهله".

وشيرزاد عبد الرحمن من مواليد عام 1958 في حي "طيراوه" في مدينة اربيل ، وفي عام 1970 بدأ مشواره الفني في قسم اللغة الكوردية في راديو بغداد بأغنية "دوسته دوسته"، وبعدها سجل اغنية "ليمو هى ليمو" في الاذاعة والتلفزيون الرسميين، وقد شرع ايضا في عمله بمجال الصحافة، وابتعد عن المجالين منذ مدة طويلة بسبب مرض عضال ألم به.

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