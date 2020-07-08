محمد منير يغرد عن التحرش الجنسي ويعتذر للفتيات

2020/07/08 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتقد محمد منير ظاهرة التحرش الجنسي، متوجهاً باعتذار لفتيات مصر، بعد ما أثير خلال الأيام الماضية من تعرض عدد كبير من الفتيات للتحرش من طالب الجامعة الأمريكية.وقال منير في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلي طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب […]

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