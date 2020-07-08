بالصورة.. قوة أمنية تقتحم مقراً تركمانياً في كركوك بسبب لافتة

2020/07/08 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

اقتحمت قوة أمنية اتحادية، ليلة أمس، مقر الحركة القومية التركمانية، في محافظة كركوك، بسبب لافتة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية من اللواء 61 التابع لرئاسة الوزراء، قامت ليلة أمس باقتحام مقر الحركة القومية التركمانية في محافظة كركوك.

وأضاف، أن "سبب الاقتحام يعود إلى وجود لافتة مكتوب عليها (كركوك تركمانية وستبقى تركمانية للأبد)"، مبيناً أن "القوة الأمنية طالبت عناصر حماية المقر بإزالتها".

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