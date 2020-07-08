إيران.. نحو 2700 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 150 حالة وفاة

2020/07/08 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، الأربعاء، تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و153 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

واضافت سادات لاري في تصريح صحفي، أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2691 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 248 الفا و 379 حالة لغاية الان، بينهم 3309 في وضع حرج".

وأشارت إلى أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 209 الاف و463 شخصا لغاية الان، ولكن للأسف توفي 153 شخصا اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 12 الاف و84 شخصا".

وبينت، أن "مليوني و872 الف شخص خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفیروس كورونا في انحاء البلاد حتى الان".

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، مستمر بالارتفاع، مشيرة إلى أن الزيادات ليست مجرد نتيجة للاختبارات.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحي التابع لمنظمة الصحة العالمية،

بغداد اليوم-واسط

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، الأربعاء (08 تموز 2020)، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر إعلام الدائرة في منشور عبر صفحتهم على الـ "فيس بوك"، أن "144 إصابة جدي

بغداد اليوم- السليمانية

اكدت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، الأربعاء (8 تموز 2020) ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة يتجه نحو الافضل، بعد ارتفاع نسبة الاصابات خلال الفترة الماضية.

وقال نائب مدير الصحة عبدالله أحمد، في بيان ت

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