السفير البريطاني: ندعم المؤسسات الرسمية العراقية ومن الصعب القضاء على داعش إذا لم تدعمنا الحكومة

2020/07/08 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، اليوم الأربعاء (8 تموز 2020)، إن بلاده تدعم الم...





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