وفد تفاوضي كردي جديد يصل الى بغداد الأسبوع المقبل

2020/07/08 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر , الأربعاء, ان وفد الإقليم التفاوضي سيصل الى بغداد الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات بين بغداد والاقليم في الملفات العالقة بينهما بعد ان حققا تقدما ملموسا في اللقاء السابق , مؤكدا ان وفد الإقليم قدم كل ما طلبت منه بغداد من علومات عن عقود النفط […]

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