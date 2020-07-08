دراسة: اعداد المسيحيين في العراق ستنخفض الى 23 الف شخص فقط عام 2024

2020/07/08 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت دراسة جديدة، بأن اعداد المسيحيين في العراق وبعد ست سنوات على دخول تنظيم داعش الارهابي الى البلاد مازالوا يعانون من المشاكل والخوف من عودة الارهاب ، حيث ان من المتوقع ان تنخفض اعدادهم الى 23 الف شخص فقط بحلول عام 2024 .وذكر موقع ( التيجا ) في تقرير ترجمته وكالة […]

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