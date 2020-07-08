نجدة بغداد تقبض على شخصين وتضبط 56 دراجة نارية مخالفة في العاصمة

2020/07/08 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، القبض على شخصين وضبط 56 دراجة نارية مخالفة في العاصمة.وقالت المديرية في بيان، انه "خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تمكنت مفارزنا من القبض على شخص وبحوزته مواد مخدرة ضمن شارع القناة، واخر مطلوب وفق المادة ١/٤ ارهاب ضمن منطقة العامرية".واضافت، ان "المفارز تمكنت ايضا من ضبط 56 دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية".واشارت الى ان "ذات المفارز تمكنت من القبض على 76 متسولا ".

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