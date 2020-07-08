فرقة الإمام علي تعلن دفن جثامين 86 متوفيا جديدا بكورونا خلال الساعات الماضية

2020/07/08 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفأعلن الفريق التطوعي التابع لفرقة الامام علي (ع) القتالية، الأربعاء، بتجهيز ودفن ٨٦ متوفيا جديدا بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف المخصصة لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للفرقة، إنها قامت "بعملية تجهيز ودفن جثامين (٨٦) متوفيا جديدا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف المخصصة لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ(٢٤) الماضية".وأضاف البيان، أن "المتوفين الجدد توزعون على العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، حيث تم تجهيز ودفن جثامين (٥١) متوفيا من بغداد، و(٩) متوفين من محافظة البصرة،و(٩) متوفين من محافظة ذي قار ،و(٦) متوفين من محافظة واسط،و(٤) متوفين من محافظة ميسان،ومتوفين اثنين من محافظة النجف الاشرف،ومتوفين اثنين من محافظة الديوانية، ومن محافظة المثنى ايضا متوفين اثنين، ومتوفى واحد من محافظة ديالى".

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