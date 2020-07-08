مشروع فتنوي وراء اتهامات اميركية باغتيال الهاشمي

2020/07/08 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر خبراء ومحللون سياسيون ان كيل اتهامات من دون تحقيقات حول اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، يكشف وجود مشروع فتنوي يستهدف العراق....

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