اصابة عماد محمد مدرب منتخب الناشئة العراقي بكورونا

2020/07/08 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر طبي عراقي، الأربعاء، عن إصابة اللاعب الدولي السابق عماد محمد وعائلته بفيروس كورونا المستجد....

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