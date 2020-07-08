بعد تعافيه من كورونا ..توم هانكس المتعافى: لا أحترم كثيراً المتهاونين بالتدابير الوقائية

2020/07/08 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال توم هانكس الممثل الحائز على جائزة أوسكار والذي تعافى من فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام الحالي إنه لا يحترم كثيرا الأشخاص الذين يعزفون عن تطبيق التدابير الوقائية مثل وضع كمامة في الأماكن العامة.واعلن هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون في مارس/ آذار أنهما أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما في […]

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