عملاء كريم العراق يتبرعون بـ 16 مليون دينار عراقي لأعمال الخير 

2020/07/08 | 13:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة).. كشفت شركة كريم ان حجم تبرعات عملاء كريم العراق من برنامج ولاء كريم Careem REWARDS وصل إلى ما يقارب 16 مليون دينار عراقي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو، حيث تم رصد هذه التبرعات للعديد من الأعمال الإنسانية مثل إطعام طفل محتاج أو تبرع نقدي لأغراض التعليم وغيرها من التبرعات للجمعيات الخيرية.ويتيح […]

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