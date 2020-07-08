“احالة الشمري استفزاز للضحايا”.. نائبة: الكاظمي يعمل بتوجهات المستشارين الذين افشلوا عبدالمهدي

2020/07/08 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الأربعاء, ان قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأيام العشرة الأخيرة متخبطة واستفزازية وآحرها قرار إحالة المطلوب للقضاء الفريق جميل الشمري للامرة , مبينة ان الكاظمي مازال يعمل بتوجهات المستشارين السابقين الذين افشلو حكومة عبد المهدي.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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