اليوم.. برشلونة يتحدى اسبانيول في ديربي كتالونيا

2020/07/08 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، منافسه إسبانيول، في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو، ضمن لقاءات الجولة 35 من منافسات الدوري الإسباني.ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب “الليغا” برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، فيما يقبع إسبانيول في المرتبة الأخيرة برصيد 24 نقطة.ويعيش برشلونة فترة صعبة لا يحسد عليها، فبعد […]

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