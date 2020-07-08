هيئة الضرائب: ايرادات الضريبة بلغت ترليون و500 مليار دينار في 6 أشهر

2020/07/08 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احصت الهيأة العامة للضرائب ايرادات النصف الاول من العام الجاري.وقال مدير عام الهيأة شاكر الزبيدي، اليوم الاربعاء، ان “الايرادات الضريبية بلغت اكثر من ترليون و٥٠٠ مليار دينار خلال النصف الاول من العام الجاري رغم إجراءات جائحة كورونا وتأثيرها على الحركة التجارية”.وتوقع الزبيدي ارتفاع الايرادات إلى ارقام مضاعفة خلال النصف الثاني من العام الجاري […]

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