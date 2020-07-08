2020/07/08 | 13:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت شركة الصناعات الخفيفة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عن تصنيع أجهزة منزلية تحمل "ماركة عشتار"، مؤكدة على إمكانية تأمين حاجة السوق المحلية.

أسعار ماركة عشتار الموجودة تشجيعية ومناسبة جدًا مقارنة بأسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة

قال مدير الشركة المستثمرة لشركة الصناعات الخفيفة التابعة للوزارة، وليد جبر سلمان، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الشركة وضمن حملة (صنع في العراق) تمكنت من إدخال خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع الأجهزة المنزلية التي تحمل ماركة عشتار"، مشيرًا إلى أن "تلك المنتجات تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الأخرى".

اقرأ/ي أيضًا: لصاحبها "أبو مازن"..



الصناعة: وزارة للإيجار وإنتاج "ذاتي" من الصين!

أضاف أن "الشركة تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة، كما أن المنتجات العراقية المصنعة تواكب التقنيات الحديثة، إذ تعمل الشركة على تصنيع منتجات تمتاز بكفاءة وجودة في النوعية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة".

وأفاد بأن "الأسعار الموجودة تشجيعية ومناسبة جدًا مقارنة بأسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة"، مؤكدًا أن "الشركة قادرة على سد حاجة السوق من الأجهزة الكهربائية بشكل كامل".

وطالب مدير الشركة وزارات ودوائر الدولة كافة بـ"التعاون الجاد عن طريق شراء منتجاتها المتميزة، تشجيعًا منها للمنتج المحلي ودعمًا للصناعة الوطنية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "تشجيع الصناعة المحلية من شأنه أن يوفر العملة الصعبة للبلد ويخلق فرص العمل للعاطلين".

اقرأ/ي أيضًا:

الزراعة والصناعة..



شاهدان يكشفان "جرائم" الاحتلال الأمريكي بالأرقام!

قدرة العراقيين الشرائية..



من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تبشر بـ"ماركة عشتار": قادرون على سد حاجة السوق من الأجهزة المنزلية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تبشر بـ"ماركة عشتار": قادرون على سد حاجة السوق من الأجهزة المنزلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).