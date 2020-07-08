سفير ايران لدى بغداد: لا يمكن إخراج إيران من المشهد العراقي

2020/07/08 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، الثلاثاء، إنه ”لا يمكن إخراج إيران من المشهد العراقي“.جاء ذلك في تصريحات لمسجدي، وهو قائد سابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.وتابع أن ”الحشد الشعبي قوة كبيرة يبلغ قوامها 120 ألف عنصر، ولا يمكن إخراج إيران من المشهد العراقي“، كما ”لا […]

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