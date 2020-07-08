مذكرات ابنة شقيق ترامب تصفه بـ”المتعجرف” ووالده بالمتسلط

2020/07/08 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي في مقتطفات من كتاب مذكراتها نشرت الثلاثاء، دونالد ترامب بأنه “نرجسي وكاذب” طبعت شخصيته بسلوك والده “المتسلط”.ورد البيت الأبيض فورا على الاتهامات، واصفا كتاب ماري ترامب تحت عنوان “أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟” على أنه “كتاب أكاذيب”.ومن المقرر […]

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