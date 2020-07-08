دولة القانون: الكتل غير متفقة على الانتخابات المبكرة وقانونها غير مفعل

2020/07/08 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكد ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، ان قانون الانتخابات النيابية غير مفعل بسبب عدم الاتفاق على روح القانون وهو توزيع الدوائر الانتخابية، مبينا ان بعض القوى السياسية ترغب بتوزيع الدوائر الى 240 دائرة وهو غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء النوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “روح قانون الانتخابات لازال […]

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