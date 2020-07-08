النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية

2020/07/08 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، تسجيل هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية.

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