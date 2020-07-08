صحة واسط تكشف عن العدد التراكمي للاصابات بكورونا

2020/07/08 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط اعلنت دائرة صحة واسط اليوم الاربعاء، عن ارتفاع العدد التراكمي للاصابات بفيروس كورونا الى 3407 اصابة بعد ان سجلت المحافظة 144 اصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان مقتضب اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان المحافظة سجلت 1412 حالة شفاء منذ بداية الازمة بضمنها 159حالة تم تسجيلها امس.ودعت الدائرة […]

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