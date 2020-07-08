2020/07/08 | 14:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات الطقس.. أجواء شديدة الحرارة "مرهقة ورطبة" تعيشها مدن البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات الطقس.. أجواء شديدة الحرارة "مرهقة ورطبة" تعيشها مدن البلاد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات الطقس.. أجواء شديدة الحرارة "مرهقة ورطبة" تعيشها مدن البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).