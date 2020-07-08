الصحة تعلن تسجيل 94 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة


الصحة تعلن تسجيل 94 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة
2020/07/08 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق:

- تم فحص ( 12807 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 637227 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2741) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   258بغداد / الكرخ     363مدينة الطب        206النجف الأشرف    126السليمانية            284 أربيل                 186دهوك                 25                 كربلاء             125كركوك              117ديالى                60واسط                 144            البصرة             254ميسان              90بابل                   43الديوانية              126ذي قار               113الأنبار                26المثنى               46نينوى               15صلاح الدين       134

- الشفاء:  1627  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   213  بغداد الكرخ     227        النجف           106 السليمانية       10         أربيل           65 دهوك          4                 كربلاء        64 كركوك       52   ديالى          78 واسط      159 البصرة       88ميسان          130 بابل           58 الديوانية       125   ذي قار        130الأنبار         16المثنى          50 نينوى          10 صلاح الدين     42    

- الوفيات  94     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     25بغداد الكرخ        9النجف            3السليمانية        7اربيل            1                     كربلاء          2كركوك         7  ديالى            1   البصرة         11ميسان         6بابل           3 الديوانية       1 ذي قار        11 الأنبار         3 المثنى        1 صلاح الدين    3  

مجموع الأصابات :  67442مجموع حالات الشفاء : 37879الراقدين الكلي:      26784الراقدين في العناية المركزة:  403مجموع الوفيات:   2779 

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأربعاء   8   تموز 2020

يتبع.

.

.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-متابعة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، الأربعاء، تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و153 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

واضافت سادات لاري في تصريح صحفي، أنه "تم خلال السا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، مستمر بالارتفاع، مشيرة إلى أن الزيادات ليست مجرد نتيجة للاختبارات.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحي التابع لمنظمة الصحة العالمية،

بغداد اليوم-واسط

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، الأربعاء (08 تموز 2020)، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر إعلام الدائرة في منشور عبر صفحتهم على الـ "فيس بوك"، أن "144 إصابة جدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن تسجيل 94 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن تسجيل 94 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links