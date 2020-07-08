الصحة تعلن تسجيل 94 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة

2020/07/08 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق:

- تم فحص ( 12807 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 637227 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2741) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 258بغداد / الكرخ 363مدينة الطب 206النجف الأشرف 126السليمانية 284 أربيل 186دهوك 25 كربلاء 125كركوك 117ديالى 60واسط 144 البصرة 254ميسان 90بابل 43الديوانية 126ذي قار 113الأنبار 26المثنى 46نينوى 15صلاح الدين 134

- الشفاء: 1627 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 213 بغداد الكرخ 227 النجف 106 السليمانية 10 أربيل 65 دهوك 4 كربلاء 64 كركوك 52 ديالى 78 واسط 159 البصرة 88ميسان 130 بابل 58 الديوانية 125 ذي قار 130الأنبار 16المثنى 50 نينوى 10 صلاح الدين 42

- الوفيات 94 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 25بغداد الكرخ 9النجف 3السليمانية 7اربيل 1 كربلاء 2كركوك 7 ديالى 1 البصرة 11ميسان 6بابل 3 الديوانية 1 ذي قار 11 الأنبار 3 المثنى 1 صلاح الدين 3

مجموع الأصابات : 67442مجموع حالات الشفاء : 37879الراقدين الكلي: 26784الراقدين في العناية المركزة: 403مجموع الوفيات: 2779

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأربعاء 8 تموز 2020

يتبع.



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