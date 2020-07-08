بالوثيقة.. ضوابط وزارة الصحة للمسافرين من وإلى العراق

2020/07/08 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اعفاء جعفر عبد الزهرة الحسيني، من مهام رئاسة لجنة التعايش والسلم المجتمعي المشكلة بموجب الأمر الديواني، الـ 91.

وتضمنت وثيقة صادرة عن مكتب الكاظمي، حصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه "تقر

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، الأربعاء، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (4،2) درجة قرب الحدود العراقية الايرانية، وتبعد 22 كم عن محافظة ديالى.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الأربعاء (08 تموز 2020)، الأجهزة الأمنية، بمتابعة المخالفين من أصحاب المولدات، بالتزامن مع عدم تحسن الكهرباء.

وقالت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العطا خاطب قيادة عمليات بغدا

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