الطائرات التركية تجدد قصفها مواقع في كردستان

2020/07/08 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

جددت الطائرات التركية، الأربعاء (08 تموز 2020)، القصف على عدة مواقع في إقليم كردستان شمالي العراق.

وقال مصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية قصفت قرى واقعة على جبل كارة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك"، دون ذكر المزيد من المعلومات عن الخسائر.

يتبع ...

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وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات الى مكتب بغداد

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