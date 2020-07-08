إستئناف تصدير السلع الايرانية للعراق عبر منفذ

2020/07/08 | 14:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد الشؤون الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة "أروند" التجارية الحرة الواقعة جنوب غربي ايران عن إستئناف تصدير السلع عبر منفد "شلمجة" الحدودي مع الع...

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