صحة الانبار تعلن عبر “العهد نيوز” تسجيل 26 حالة اصابة بكورونا وثلاث وفيات بالمحافظة

2020/07/08 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباراعلن مصدر في دائرة صحة محافظة الانبار اليوم الاربعاء، عن تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار.وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” بعض مدن الانبار سجلت اليوم 26 حالة اصابة بفيروس كورونا وهم جميعا ملامسين لحالات مؤكد سابقا وحالتهم الصحية جيدة جدا”.واضاف المصدر الذي […]

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