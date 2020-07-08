خلية أزمة الانبار لـ”العهد نيوز”: تماثل 16 مصابا بـ”كورونا” للشفاء التام

2020/07/08 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا ونقيب صحفيي محافظة الانبار الدكتور احمد الراشد اليوم ، الاربعاء، عن تماثل 16 مصابا بفيروس كورونا للشفاء التام في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال الراشد في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان ” مدن الانبار سجلت هذا اليوم نسبة شفاء جديدة من المصابين بفيروس […]

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