بعد صراع مع المرض.. رحيل أحد أشهر الصحفيين الكورد في أربيل

2020/07/08 | 14:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب والصحفي المعروف شيرزاد عبد الرحمن

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