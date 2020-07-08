دبي تدشن 7 محطات مترو جديدة

2020/07/08 | 14:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأربعاء عن افتتاح محطات مترو جديدة في إمارة دبي.

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