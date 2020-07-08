وزير الموارد المائية يستقبل السفير التركي في بغداد

2020/07/08 | 14:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أستقبل وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني بمكتبه في مقر الوزارة سعادة السفير التركي في بغداد السيد فاتح يلدز والوفد المرافق له، حيث قدم السفير التركي التهنئة للسيد الوزير بمناسبه تسنمه مهام الوزارة وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها ملف المياه المشتركة بين البلدين الجارين وسبل تطويرها وآلارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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