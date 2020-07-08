طارق حرب يكشف عن حدث رافق اغتيال هشام الهاشمي لم يحصل لأي ملك أو رئيس في تاريخ العراق الحديث

2020/07/08 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، حدوث شيء مع الخبير الامني الراحل هشام الهاشمي لم يحصل مع اي ملوك او رؤساء العراق في القرن الحديث، حيث نعته اكبر ثلاث منظمات واعظم ثلاث دول في العالم، وجهات اخرى مما لم يحصل لشخصية عراقيه في التاريخ العراقي مند قرن من الزمان.وقال […]

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