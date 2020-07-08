الحشد الشعبي يدفن 86 متوفياً بـ”كورونا” في النجف

2020/07/08 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فن اللواء الثاني وفرق الطبابة للحشد الشعبي، الاثنين، 86 متوفيا جديدا بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في النجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “اللواء الثاني بالحشد دفن 86 متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف […]

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