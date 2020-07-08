هل التغيير امر ممكن؟ - نادية محمود

2020/07/08 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_محمود تقول التقارير بان نسبة الاصابات في العراق بكورونا وصلت الى 600%.



الان اطفال يلدون من امهات مصابات بالكورونا، في مستشفيات يتصارع فيها اهالي المرضى على قناني الاوكسجين، يتلقون ادوية اخرجت من التداول البشري من عقود.



دولة يجرها حصانين يركضان باتجاهين متعاكسين: الاول يوقع على اتفاقية استراتيجية مع امريكا، والثاني يعلن نفسه " فصائل مقاومة".



حكومة على درجة من الهشاشة تشكو من "التنمر"، حيث بامكان اية مجم ......





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