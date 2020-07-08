-الاستبدال- و-المنتفك-/وقفة ثانيه أ/5 - عبدالامير الركابي

2020/07/08 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي قد يجوز لنا الافتراض انه قد صار معلوما لدى المتلقي النابه، وحتى الأقل نباهه، ان مانواصل التركيز عليه هو مفهوم بديل، بالمعنى الانقلابي المفهومي والمنهجي في النظر الى المجتمعية كظاهرة، كما الى الدولة والكيانية، ومرة أخرى وبالتكرار، مايزال وسيبقى الهدف هو إزالة المفاهيم الأحادية المجتمعية من الاذهان، او إيقاف تكريسها كمطلق وحيد يهمن على العقل وعلاقته بالظاهرة المجتمعية واشكال تجليها، وتجلي الدولة ......





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