النزاهة: ضبط مدير شركة مقاولات ومهندسين تابعين لديوان محافظة نينوى بتهمة هدر المال

2020/07/08 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة، قيامها بتنفيذ عملية ضبط للمدير المفوض لإحدى شركات المقاولات، إضافة إلى عدد من المهندسين التابعين لديوان المحافظة.

وكشفت المديرية عن ان فريق عمل من ملاكات المديرية، الذي انتقل إلى منطقة القبة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، تمكن من ضبط المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات وثلاثة مهندسين من قسم التطوير الريفي التابع لديوان محافظة نينوى؛ على خلفية تهم إلحاق الضرر المتعمد بالمال العام.

وأضافت، أن تهمة الإضرار المتعمد بالمال العام وجهت إلى المتهمين الذين أوكلت إليهم مهمة الإشراف وتنفيذ عملية تبليط الطرق بمادة الاسمنت، التي أظهر الكشف عليها وجود تفطرات وتشققات فيها، الأمر الذي أدى للإضرار بالطرق، بسبب النقص في نسبة استخدام الاسمنت وعدم انجاز العمل بصورة جيدة.

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