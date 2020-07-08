2020/07/08 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، غلاف مجلة الرجل السعودية، والتي أشارت إلى مقتطفات من سيرته الذاتية، وطريق وصوله إلى رئاسة الوزراء في العراق.

المجلة تقول إن الكاظمي هو أصغر رئيس حكومة انتقل اليوم من الظل إلى النور، ليجد أمامه تحديات كبرى، ليس أقلها الخروج من الأزمة التي يعيشها العراق، وبعث إشارات الأمل في حاضر البلاد ومستقبلها، وكسب ثقة العراقيين الغاضبين من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المرير، الذين نزلوا بكثافة إلى الشارع.



ونوهت المجلة إلى تأكيد الكاظمي أن حكومته ستسهر على أن يكون القرار السيادي بأيدي العراقيين دون سواهم، وأن سيادة العراق خط أحمر ولا يمكن المجاملة عليها، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لحكومته تتمثل في محاربة الفساد، وإعادة النازحين إلى ديارهم، وإجراء انتخابات مبكرة، ومكافحة تفشي فيروس كورونا، وتشريع قانون للموازنة العامة.



المجلة أشارت إلى تلقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لزيارة المملكة العربية السعودية، سعيا من البلدين الشقيقين لتعزيز الأواصر بينهما، فيما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن حرصه على تمتين العلاقة بين بغداد والرياض.

https://ar-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة الرجل السعودية: الكاظمي انتقل اليوم من الظل إلى النور وبعث إشارات الأمل في البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة الرجل السعودية: الكاظمي انتقل اليوم من الظل إلى النور وبعث إشارات الأمل في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).