2020/07/08 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بناءً على أوامر إلقاء القبض الصادرة عن القضاء..



أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، ان مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى

تمكنت من القاء القبض على ستة متهمين من الذين يتعاطون ويروجون لبيع حبوب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق قانون المخدرات، حيث ألقي القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانبين الايمن والايسر لمدينة الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى: إلقاء القبض على 6 متهمين يتعاطون المخدرات ويروجون لبيعها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى: إلقاء القبض على 6 متهمين يتعاطون المخدرات ويروجون لبيعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).