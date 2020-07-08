2020/07/08 | 15:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاجتماع الذي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة بالإدارة الفنية للحديث حول مستقبله مع البارسا.وانتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، عن احتمالية رحيل جريزمان سواء ببيعه أو تضمينه في صفقة يحتاجها الفريق.وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فقد التقى جريزمان، أمس الثلاثاء، بعد يومين من مباراته الرائعة أمام فياريال، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير فرنسي يكشف تفاصيل الاجتماع الحاسم لادارة برشلونة مع غريزمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير فرنسي يكشف تفاصيل الاجتماع الحاسم لادارة برشلونة مع غريزمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).