الصحة تسجل 2741 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 1627 مصاباً للشفاء

2020/07/08 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تسجيل 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

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