أول تعليق لرونالدو بعد سقوط يوفنتوس برباعية أمام ميلان

2020/07/08 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خيبة أمله بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدها فريقه أمام مضيفه ميلان (2-4)، أمس الثلاثاء في الدوري الإيطالي.ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة تجمعه بزملائه في يوفنتوس، وأرفقها بتعليق: “لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن سنرفع رؤوسنا وسنستمر في العمل”.ورغم خسارة يوفنتوس، فقد تمكن […]

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